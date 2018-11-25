Giresun yaban hayatı İzmir'de tanıtıldı

İzmir'de düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri'nde aynı zamanda Giresun yaban hayatının tanıtımı da yer aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İzmir'de düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri'ni adeta hayvanat bahçesine çevirdi. Giresun Tanıtım Günleri'ndeki tek fark ise buradaki hayvanların tahnit çalışmasıyla doldurulmuş olmasıydı. Giresun tanıtım günlerinde en fazla dikkat çeken de Giresun Yaban Hayatındaki hayvanların sergilendiği stant oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Giresun Şube Müdürlüğü tarafından doğada ölü bulunan ya da tedavi sırasında ölen yaban hayvanlar tahnit çalışmasıyla doldurularak Giresun Tanıtım Günleri'nde sergilendi. Sergilenen stantta aralarında baykuş, ağaçkakan, ördek, kuğu, çulluk, karaca, kartal, şahin, kurt, sansar, porsuk ve çakal gibi yaklaşık 100 yaban hayvanı yer aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Giresun Şube Müdürlüğü görevlileri buradaki hiçbir hayvanın avlanarak elde edilmediğini ifade ederek, vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Hayvanları görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar ise birçok hayvanı canlı gibi ilk defa gördüklerini kaydederek belgesellerde gördükleri hayvanları yakından görmenin büyük heyecan verici olduğunu vurguladı.