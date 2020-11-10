Girgin: "12 ay turizm için Bodrum'un yerel zenginlikleri öne çıkarılmalı"

Türkiye'de tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de olumsuz etkileri hissedilen korona virüsü pandemisi nedeniyle sezonun uzadığını ve insanların kenti terk etmediğini söyleyen Bodrium Otel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, sezonun yıl boyu sürmesi için topyekûn bir çalışma yapılması gerektiğini, 12 ay turizm için Bodrum'un yerel zenginlikleri öne çıkarılması gerektiğini kaydetti.

"Bodrum'un yıllardır yapmayı planlayıp yapamadığını, pandemi süreciyle başardı" diyen Bodrium Otel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, rakip yurt dışı destinasyonlarının kapılarını kapatması nedeniyle Bodrum'un bu sezon farklı bir kitleye hizmet vermeye başladığını dile getirdi.

Kış aylarının gelmesine rağmen Bodrumun bu sezon ilgi görmeye devam ettiğini vurgulayan Yiğit Girgin, “Turizm sezonu uzadı, özellikle yat turizmi ve jet sete yönelik hizmetler Bodrum'da bir adım öne çıktı. Yurt dışında bu tarz niş hizmetleri veren ülkelerin kapılarını kapatması nedeniyle Bodrum daha çok tercih edilir hale geldi. Özellikle marina yat turizmi, sahiller ve restoranlar bu durumdan olumlu olarak etkilendi. Rakip destinasyonların kapalı olması, bizim talep ettiğimiz portföyün de ülke içerisinde kalıp Bodrum'da daha fazla vakit geçirmesine neden oldu” diye konuştu.

"Burada tarih, doğa, ekoloji, gastronomi, mavi tur, festival ve kültür turizmleri öne çıkarılabilir"

Girgin, Bodrum'un bir dünya markası olmasının yanı sıra, daha fazla sürdürülebilirlik için bu yaşananlardan önemli dersler alınması gerektiğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Burada sürdürülebilir turizm modellerinin devreye alınarak yalnızca deniz kum güneş üçgeni değil Bodrum'da yıl boyunca yapılabilecek farklı etkinlikler ile turizm çeşitlerini de öne çıkartılması gerekiyor. Yurt dışında bir marka olarak Bodrum'u parlatacak destinasyon marketing (pazarlama) yapılması önem taşıyor. Bodrum'un tanıtımı için gelişen teknoloji ile birlikte genel bir revizyon stratejik plan hazırlanması ve yeni bir yol haritası çizilmesi başta Bodrumlu bir turizmci olarak arzumuz. Tüm ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte topyekün bir planlama yapılması lazım. İnsanlara dijital ortamda da ulaşarak doğru hedef kitlenin belirlenmesi ve doğru fiyat politikasının uygulanması önemli olacaktır. Yerel ve doğal ürünlerimize sahip çıkarak turizmde ürün çeşitliliğinin sağlanması kentimiz için kıymetli. Burada tarih, doğa, ekoloji, gastronomi, mavi tur, festival ve kültür turizmleri öne çıkarılabilir. Doğal yapımız, temiz havamızla doğa turizmi de yılın 12 ayı yapılabilir."

"Yerel zenginlikler öne çıkarılmalı"

Bodrum'un yerel zenginliklerinin de ortaya çıkarılarak alternatif turizm paketlerinin oluşturulması gerektiğini kaydeden Yiğit Girgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler turizm sektörünün paydaşları olarak, insanlar sadece belli dönemlerde değil yılın 12 ayı boyunca Bodrum'a gelsin ve yapacak bir şeyler bulabilsin istiyoruz. Gastronomi, yerel mutfak yemekleri, yerli şarap, zeytinyağımız, kültürümüz, mavi turumuz ve tarihi yapımız başlıca zenginliklerimiz arasında. Tarihin babası sayılan Heredotun memleketi olan bu kentte tarihi bir kalemiz var, içinde dünyanın en önemli deniz altı arkeoloji müzesi var. Lobimizde Bodrumdaki en büyük replikası olan antik dünyanın 7 harikalarından biri Kral Mozolenin Anıt Mezarı var ve bunun orjinali Bodrumda. Modern Bodrum'un anlatımında büyük rol oynayan Halikarnas Balıkçımız Cevat Şakir var. İnsanlara tüm bunları ve kış döneminde Bodrumda yapılacak aktiviteler olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bodrium Otel & SPA olarak sektörümüzde farkındalık yaratıp örnek olabilmek niyetiyle, alternatif tur paketleri hazırlayıp hafta sonu gün boyunca sürecek turlar yapıp insanlara Bodrum'u daha detaylı gösterelim, yaşatalım istedik; ayrıca bu hedefler doğrultusunda kalıcı bir değer oluşturabilmek ve insanı odak noktasına koyan bir anlayışla 12 ay yaşayan, yaşatan, Bodrum'u merkezine alan bir tanıtım filmi serisi de planladık. Tarihi, kültürel ve sosyal yaşamı içeren özel bir konsept belirledik. Planladığımız 8 bölümlük bu filmde misafirlerimize Bodrum'u adeta yaşayarak anlatacağız. Her bölümde kentin ayrı bir yeri ve özelliği anlatılacak. Böylece Bodrum'da değer üretmeye özen gösteren bir otel olarak, kentin tanıtımına bir katkı da biz koymuş olacağız."