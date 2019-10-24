Girişimci kadınlar, Kuşadası'ndaki kongrede buluşacak

kez düzenlenecek olan b-fit Franchise Kongresinde, 25-26-27 Ekim 2019 tarihinde tüm zorluklara rağmen b-fit'in gücüyle iş hayatına adım atmış girişimci kadınlar, “Spor Biziz, Her Yerdeyiz” sloganıyla Kuşadası'de bir otelde buluşacak.

Türkiye'nin en yaygın spor zinciri olarak daha geniş kitlelere sesini duyurmayı hedefleyen b-fit, gelecek yıllarda milyonlarca kadının hayatına sağlığı ve sporu taşımayı hedefliyor. Hem geleceği hem de gelecekteki b-fit'i oluşturmak için Şırnak'tan İzmir'e tüm Türkiye'deki b-fit girişimcilerini bir araya geleceği kongre, 25-26-27 Ekim 2019 tarihinde Kuşadası'nda gerçekleşecek. Girişimciler; alanında uzman konuşmacılar, sektörün önemli eğitimcileri ve temsilcileriyle 3 gün boyunca bir arada olacak.

Cem Özer'in sunuculuğunu üstleneceği kongrede, Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş tıbbi beslenmeye dikkat çekecek. Prof Dr. Ebru Şalcıoğlu da, duygusal farkındalık ve anlayışa değinecek. Seksolog Rayka Kumru ise kadın cinselliği üzerine yapılan araştırmaları paylaşacak. Yine kongrede Master Trainer Doğan Aytan'ın pilatesle omurga sağlığını korumanın sırlarına değineceği kongrede; Doğa Taşlardan, Dr. Ayşe Duman, Psk. Dr. Mehmet Şakiroğlu, Diyetisyen Mehtap Yakut Bağırmaz, Dr. Ozan Bingöl, Master Trainer Can Çolak, Psikiyatrist Deniz Şimşek de alanında uzman olduğu konularda bilgilerini aktaracak.

Tamamen kadın girişimciler tarafından kurulan b-fit merkezleri sayesinde, yüzlerce kadına ekonomik bağımsızlık ve istihdam olanağı sağlanıyor. B-fit'in tamamen kadın gücü ve emeği ile kurulan ve tek bir merkezle başlayan yolculuğu, her gün daha da güçlenerek tam 14 yıldır devam ediyor.