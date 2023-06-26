Gizem Öcal, Karşıyaka Voleybol'a geri döndü

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Karşıyaka Voleybol, transfer çalışmalarına devam ediyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla başarılı bir performans sergileyen ve yeşil-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen smaçör Gizem Öcal'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Küçük yaşlarda kulübümüzde voleybola başlayan, tüm altyapı yarışmacı takımlarımızda ve A takımımızda görev alan smaçör Gizem Öcal evine geri döndü. Gizem Öcal'a evine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.