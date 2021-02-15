Göçmen çocuklara koronadan korunmayı anlatacaklar

Broşür ve filmde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün uyum faaliyetlerinde kullandığı ve çocukların çok sevdiği çizgi film karakteri Muyu kullanıldı.

Yaşar Üniversitesi UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü tarafından İzmir İl Göç İdaresi iş birliğinde, ülkemizdeki göçmenleri korona virüsü hakkında doğru bilgilendirmek için Avrupa Birliği (AB) Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen bir proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında göçmenler için; Arapça, Farsça, Urduca, İngilizce, Fransızca olmak üzere 5 farklı dilde korona virüsü önlemlerini içeren broşürler ve çocuklar için de bir animasyon filmi hazırlandı. Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Öğretim Elemanı Yağız Türk tarafından geliştirilen broşürler ve animasyon filminde; Türk ve göçmen çocuklar arasındaki iletişimi kuvvetlendirerek köprü görevi görmesi için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan bir uyum projesi karakteri olan ve çocukların çok sevdiği Muyu isimli karakter kullanıldı.

"Göçmen çocuklar için onların çok sevdiği Muyu karakterini kullanarak aşmak istedik"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 3 Şubat tarihli verilerine göre, geçici koruma kapsamında ülkemizde bulunan 3 milyon 650 bin 496 Suriyelinin 147 bin 792'si, ikamet izni ile Türkiye'de bulunan ve Afrika'dan Asya'ya birçok ülkeden gelen 865 bin 126 kişiden 17 bin 500'ü İzmir'de yaşıyor. Bu kişiler Arapça başta olmak üzere farklı diller konuşuyor. Yaşar Üniversitesi UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Yürütücüsü Doç. Dr. Ayselin Yıldız, “Korona virüsten nasıl korunmamız gerektiği ve önlemlerin etkin uygulanabilmesinde toplumda herkese ulaşabilmemiz, kamu sağlığı için çok önemli. Dil bu konuda önemli bir engel. Biz de bu engeli özellikle göçmen çocuklar için onların çok sevdiği Muyu karakterini kullanarak aşmak istedik” dedi.

"Çocuklar, yetişkinlere kıyasla bu süreçten psikolojik olarak daha çok etkilendi"

İzmir İl Göç İdaresi Araştırma, İstatistik ve Projeler Grup Başkanı Deniz Dağlıgil ise “Yetişkin ve çocukların anlayabileceği şekilde hazırlanan bilgilendirme setleri ile sağlık hizmetlerine erişimlerini ve korona virüsü hakkında farkındalıklarını artırmayı amaçladık. Çocuklar, yetişkinlere kıyasla bu süreçten psikolojik olarak daha çok etkilendi. Biz de çocukların bu süreci anlamlandırabilmeleri için Türk ve göçmen çocuklar arasında köprü görevi görmesi amacıyla genel müdürlüğümüz tarafından tasarlanan Muyu karakterini kullanmak istedik” diye konuştu.

Broşür ve animasyon filmini hazırlayan Yağız Türk de, “Proje kapsamında, dijital duyuru ve broşürler için hazırladığımız korona virüsü önlemlerinin bulunduğu tüm tasarımlar, çocukların zihinlerinde daha kalıcı bir yer alması ve bu önlemleri günlük hayatlarında da uygulamaları amaçlanarak hareketli hale getirildi. Hazırladığımız animasyon, her dilden ve her milletten çocuklar düşünülerek oluşturularak belirli bir dilde seslendirme kullanılmadı. Alınması gereken tüm korona virüsü önlemleri çocukların çok sevdiği Muyu karakteri kullanılarak betimlendi. Bu sayede gerekli olan önlemlerin akılda kalıcılığı da artırılmış oldu” diyerek tasarımı anlattı.