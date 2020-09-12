Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 7 kişi adliyeye çıkarıldı

İtalya'ya yasa dışı yollarla kaçmak isterken Bodrum'un 70 mil açığında batma tehlikesi geçiren motor yattaki 157 kişinin bir ticari gemi tarafından kurtarılarak Çeşme'ye getirilmesi olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Çeşme Adliyesi'ne çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre; daha önceden Çeşme'nin Ildır bölgesinde bulunduğu bilinen Leocri adlı motor yatla, İtalya'ya yasa dışı yollarla kaçmaya çalışırken, 8 Eylül Salı günü, saat 23.00 sıralarında, içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerle ile birlikte batma tehlikesi yaşadı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, olay mevkiine yakın olan Antigua Barbuda bayraklı JORK isimli ticari gemiye olaya müdahale etmesi talimatı verilmesi üzerine ticari gemi düzensiz göçmenleri kurtardı. Leocri adlı motor yatı da yedeğine bağlayan ticari gemi, olumsuz hava şartları nedeniyle motor yatı çözerek Çeşme'ye hareket etti.

JORK adlı ticari gemi, 9 Eylül Çarşamba günü, saat 10.00 sıralarında Çeşme önlerinde demirledi. Düzensiz göçmenler, ticari gemiden bir balıkçı teknesine alınarak, saat 14.15 sıralarında Çeşme iskelesine getirildiler. Çeşme iskelesinde yapılan ilk incelemede, kurtarılanların sayısının 155'i düzensiz göçmen (133 Afgan, 10 İran, 8 Suriye, 4 Filistin) ve Ş. Ş. ile Ü. K. isimli 2 Türk vatandaşı (göçmen kaçakçılığı şüphelileri) olmak üzere 157 kişi olduğu tespit edildi.

Göçmenlerle yapılan konuşmada, Afganistan uyruklu 42 yaşında bir kadın ile 17 yaşlarında kimliği bilinmeyen bir erkek çocuğun, göçmenlerin ticari gemiye transferi esnasında denize düşerek kayboldukları bilgisi alındı.

Organizatörlü Göçmen Kaçakçılığı olayıyla ilgili Çeşme ilçe Emniyet Müdürlüğü olarak yürütülen çalışmalarda, Ş.Ş., Ü.K., A.Ö., S.B., C.M., E.A., ve yabancı uyruklu A.H. olmak üzere toplam 7 şahıs, saat 12:30 sıralarında polis ekiplerince Çeşme adliyesine çıkartıldı.

Konu ile ilgili olarak 3 şüphelinin de arandığı öğrenildi.