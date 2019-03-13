Göçük altındaki işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir'de metro vagonları için yapılan yer altı otopark alanının inşaatında meydana gelen göçüğün altında kalan 2 gece bekçisini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı otopark alanının inşaatında, sabaha karşı göçük olduğu bilgisi üzerine, yüklenici firma ve belediye yetkilileri olay yerine geldi. Göçüğün fark edilmesiyle çok sayıda ambulans, aks ve AFAD ekipleri de olay yerine intikal etti. Sabah saatlerinde başlayan kurtarma çalışmaları devam ederken, göçük alanında patlayan kanalizasyon borusu ve kayma riskine karşı ilk olarak önlemler alındı. Göçüğün yayılma durumuna karşı kepçe ve kamyonlarla alana hafriyat dolgusu yapıldı.

Gece de devam edecek

Suyun akışının başka bir yöne yönlendirilmesinin yanı sıra göçük alanındaki inşaat demirleri vinçle alandan kaldırılıyor. Demirlerin kaldırılmasının ardından ekipler, toprağı kazarak işçilere ulaşmaya çalışacak.

Çalışmaların gece saatlerinde de devam edeceği öğrenildi.

Aileleri bekliyor

Öte yandan göçük altında kalanların yakınları da bekleyişini sürdürürken, Kızılay da alanda ikram araçları kurdu.