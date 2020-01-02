Göçün belgeseli '89 Yazı' Çiğli'de gösterime sunuldu

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Bulgaristan'dan zorunlu göçün 30. yılı nedeniyle hazırlanan '89 Yazı' isimli belgesel filmin galası gerçekleştirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tarafından çekilen belgesel film "89 Yazı", Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonunda gösterime sunuldu. Film, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirkıran'ın yönetmenliğinde çekildi. Galada konuşan Çiğli Belediye Başkan Utku Gümrükçü, Anadolu topraklarının göçle var olmuş bir coğrafya olduğunun belirterek, "'89 Yazı' gibi yakın tarihimize ışık tutan bir belgeselin Çiğli'de çekilmesi bizi gururlandırdı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yönetimi ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizim topraklarımız göçle var olmuş bir coğrafya. Bulgaristan'dan ülkemize gelen göçmenler çok acılar çektiler; ancak çoğunlukla bize ve kendilerine çok şey kattılar. Bizlere büyük çalışma enerjisi aşıladılar. Belgesel film dönemi çok iyi anlatmış. Böylesine anlamlı bir çalışmanın ev sahipliğini yapmaktan büyük gurur duydum" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe de, "Bu proje ilk gündeme geldiğinde büyük bir heyecanla yaklaştık. 1989 yazını kışa çeviren zorlu bir göç olayı var. Aslında bunun çok öncesine gitmek lazım. Bulgaristan ve Balkan göçleri ilk değildi. Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman 1923 yılından itibaren yaşanan göç dalgalarını biliyoruz. Göç dalgalarının Cumhuriyetle yaşıt olduğunu görüyoruz. Böyle bir belgesel çekilerek o döneme ışık tutuldu" diye konuştu.

Filmin galasında Başkan Utku Gümrükçü, filmin yönetmenliğini yapan Prof. Dr. Cenk Demirkıran'a teşekkür ederek plaket takdim etti. Öte yandan filmin galasına belediyesi meclis üyeleri, akademisyenler, göçmen dernekleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.