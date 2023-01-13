Gökhan Ünal: “Bir transfer daha olabilir”

Ünal, "Kafamdaki istediğim bütün oyuncuların hepsi olmasa da hemen hemen çoğu kampa geldi" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Gökhan Ünal, açıklamalarda bulundu. Antalya kampının oldukça verimli geçtiğini aktaran Ünal, “Bu kampı ilk başta isteme sebebim futbolcuların beraber olmasıydı. Bunu da gayet güzel bir şekilde sağladık. Yani onların birlikte saha içindeki uyumu dışarıda netleşecekti. Bunu da güzel bir şekilde başardığımıza inanıyorum. Güzel bir ortamımız vardı. Aile ortamını sağlamaya çalışıyoruz ki bunda da yavaş yavaş başarılı olduğumuzu görüyorum. Çünkü yemeklerden sonra birbirleriyle vakit geçiriyorlar. Grup halinde oturuyorlar. Yani şu an her şey pozitif anlamda güzel gidiyor” diye konuştu.

“Her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor”

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kadroya dahil edilmesini istediği oyuncular konusunda kendilerine destek olduğunu belirten Gökhan Ünal, “Ara transfer döneminde 5 oyuncuyu kadromuza kattık. Kafamdaki istediğim bütün oyuncuların hepsi olmasa da hemen hemen çoğu kampa geldi. Belki 1 transfer daha olursa olur ama onun için çok ısrarcı değiliz. Şu anda her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor. Zaten ilk amacımız oyuncu grubunun kendi aralarında zevk almasıydı. İlk başta ben bunu sağlamak istiyordum. Çünkü ben de geçmişte futbol oynadığım, futboldan geldiğim için bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorum” şeklinde konuştu.

“Bulunduğumuz yer geçici”

Teknik Direktör Gökhan Ünal, pazar akşamı Gençlerbirliği ile oynayacakları karşılaşma hakkında şunları dile getirdi:

“Önümüzde bir Gençlerbirliği maçı var. Bu maça da pozitif anlamda çok iyi hazırlandık. İyi de hazırlanmaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz yer geçici. Çünkü bulunduğumuz yeri hiçbir zaman hak etmiyoruz. Önümüzdeki Gençlerbirliği maçında savaşı tekrar başlatacağız. Bu savaşın sonunda galip gelenin biz olacağımıza inanıyorum. Seriyi yakaladığı zaman bir anda sıralamadaki yerimiz de değişebiliyor. Yani çok büyük transferler yapıp başarılı olamayanlar da var. Biz haddimizi biliyoruz, yerimizi biliyoruz. Biz sıralamadaki yerimizi, maçı kazandıkça tayin edeceğiz. Yani şu maçı kazanalım, bu maçı kazanalım diye değil de her maça tek tek final maçı havasında bakacağız. Zaten kazandıkça, o puanlar geldikçe sıralamadaki yerimiz değişecektir. Bunu da sezon sonu nerede bitireceğimizi herkes görecek."