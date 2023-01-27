Gökhan Ünal: "Evimizde mağlubiyeti ve beraberliği kabul etmiyorum"

Lig ekiplerinden Altınordu'nun Teknik Direktörü Gökhan Ünal, Boluspor müsabakası öncesinde değerlendirmelerde bulunarak, "Evimizde mağlubiyeti veya beraberliği kabul etmiyorum" dedi.

Lig'in 22. haftasında Altınordu, Boluspor ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka yarın saat 16.00'de başlayacak. Mücadele öncesinde Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal önemli açıklamalarda bulundu.

Mutlaka galibiyet istediğini vurgulayan Gökhan Ünal, "Çalışmalar güzel gidiyor. Birkaç tane eksiğimiz var. Mevsimsel havalardan dolayı bazı futbolcularda gribal enfeksiyonlar var. Onlarla tam istediğimiz gibi idman yapamıyoruz. Geçen oynadığımız maçta da iyi oynadık ama küçük, nokta hatalardan dolayı galibiyeti kaçırdık. Önümüzde bir Boluspor maçı var. Bu maçtan mutlaka galip gelmemiz gerekiyor. Futbolculara da aynı şeyi aktarıyorum. Evimizde oynuyoruz. Ben evimizde mağlubiyeti veya beraberliği kabul etmiyorum. İnşallah önümüzdeki maçta üç puan alıp diğer maçlara daha rahat bir şekilde hazırlanacağız. İyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz. Yükselen bir grafiğimiz var ama bunu sonuca da dökmemiz lazım. İnşallah Boluspor maçıyla bunu tekrar başlatacağız" şeklinde konuştu.