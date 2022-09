Gökhan Ünver "Çok Tanıdık" gösterisiyle yarın İzmir'de

Uzun yıllar kurumsal hayatta çalıştıktan sonra gündelik hayatla ilgili gözlemlerini aktardığı kısa performanslarla yıldızı parlayan Gökhan Ünver, Biletinial işbirliği ile gerçekleştirdiği "Çok Tanıdık" turnesi çerçevesinde 24 Eylül Cumartesi günü İzmir'de sahne alacak. Gösterinin biletleri ise www.biletinial.com'da satışa sunuldu.

Türkiye'nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial, sanatın farklı alanlarındaki üretimlere desteğini sürdürüyor. Kısa performanslarıyla sosyal medyada kısa sürede fenomen olan ve farklı sahnelerdeki stand-uplarıyla büyük ilgi gören Gökhan Ünver, günlük hayatın absürtlüklerinden evlilik hayatına, ünlülük hallerinden insan ilişkilerine kadar uzandığı stand-up gösterisiyle Türkiye'nin farklı şehirlerindeki sevenleriyle buluşuyor. Ünver'in Biletinial iş birliği ile gerçekleştireceği Bursa, Ankara, İzmir, Kayseri, Adana ve İstanbul'u kapsayan "Çok Tanıdık" turnesi çerçevesinde 24 Eylül Cumartesi günü 20.00'de İzmir Performance Hall'de sahne alacak. İzmirlileri kahkahaya boğacak gösterinin biletleri www.biletinial.com üzerinden satışa sunuldu.

"Heyecanlıyım"

Gösteri öncesi heyecanlı olduğunu söyleyen Ünver, "Amacım, sürekli neşemizi kaçıran gündem konuları arasında biraz olsun insanları güldürüp dertlerinden ve mutsuzluk kaynağı negatif duygulardan uzaklaştırabilmek. Yıllardır farklı sınıflardan pek çok insan tanıyıp gözlemledim. İstediğim her karaktere rahatlıkla bürünebilirim. Çocukluğumdan beri her meslekte çalıştığım için hem beyaz hem mavi yakayı, yani her sınıf ve kültürden insanı yakından tanıyan şanslı biriyim. Bu da gösterimi daha ilginç ve daha zengin kılıyor. Gösterimi izlemeye gelenlerle bu yaşıma kadar biriktirip cebime koyduklarımı, yaşama dair gözlemlerimi, hayatla ilgili ilginç anları, içindeyken pek fark etmediğimiz, sonradan dönüp bakınca komik gelen gündelik hayat anlarını, romantik ilişkilerdeki ya da evliliklerdeki absürtlükleri, korku filmlerini ve hatta ünlülükle ilgili tuhaf tepki ve durumları sahneden paylaşacağım" dedi.