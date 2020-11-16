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Göksel'den depremin ardından İzmir'e destek konseri

Türk pop müziği sanatçılarından Göksel, İzmir’de yaşanan depremin ardından depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla bir konser verecek.

Türk pop müziği sanatçılarından Göksel, İzmir'de yaşanan depremin ardından depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla bir konser verecek. Göksel'in konser bilet satışları ve etkinlik gelirinin tamamı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ''Bir Kira Bir Yuva'' kampanyasına bağışlanacak.


Türk pop müziği sanatçılarından Göksel, büyük depremin ardından İzmir'de bir konser verecek. Depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenecek konser, 21 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleşecek. Ünlü sanatçı Göksel'in konser bilet satışları ve etkinlik gelirinin tamamı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına bağışlanacak. Hangout Bahçe'de düzenlenecek konser öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı Göksel, "Güzel İzmir'imiz depremin yaralarını sarmaya devam ederken, bizler de elimizden geldiğince yanlarındayız" dedi.

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