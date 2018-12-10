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Gölcük Gölü'ndeki sazlıklar temizleniyor

Ege Bölgesi’nin en önemi turizm merkezlerinden biri olan İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Gölcük’te, göl içinde oluşmaya başlayan sazlıklar temizlenmeye başladı.

Ege Bölgesi'nin en önemi turizm merkezlerinden biri olan İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük'te, göl içinde oluşmaya başlayan sazlıklar temizlenmeye başladı.


Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük'te, göl içinde oluşmaya başlayan sazlıklar dikkat çekmeye başlamıştı. Bu sazlıkların temizlenmesi için Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden temizleme aracı temin edildi. Görevliler bu araçla, gölde büyümeye başlayan sazlıkların temizliğini yapmaya başladı. Çalışmaların kısa zaman sonra tamamlanacağının bilgisi verildi.

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