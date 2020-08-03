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Gölcük'te bayram yoğunluğu

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Yaylası, bayram nedeniyle doldu taştı.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Yaylası, bayram nedeniyle doldu taştı.


Bayram tatili nedeniyle Ödemiş'in sıcak havasından kaçan vatandaşlar, Gölcük Yaylasına giderek bir günlük de olsa serin havanın tadını çıkardı. Kimi vatandaşların korona virüs tedbirlerine dikkat ettiği görülürken, kimi vatandaşların da tedbirleri dikkate almaması dikkat çekti. Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı, yaylanın yaz sıcaklarından kaçmak isteyen vatandaşlar için birebir olduğunu belirterek, “Gölcük Yaylası ile Bozdağ Mahallesi, özellikle Salihli ve Ödemiş çevresinde yaşayan vatandaşlar için bulunmaz bir nimet. Özellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Uzun süren korona virüs kısıtlamaları nedeniyle sıkılan vatandaşlar, kısıtlamaların kısmen kaldırılmasından sonra kendilerini deniz kenarına veya yaylalara attı. Bayram sonrası gelen pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız da sıcaktan kaçıp kendilerini Gölcük'ün serin havasına attı” dedi.

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