Göllüce sakinlerinin yüzü gülüyor

İzmir'de Torbalı Belediyesi, ilçe merkezine en uzak yerleşim yerlerinden birisi olan Göllüce'de toplamda 2 bin 300 metrekarelik bir projeyi hayata geçiriyor.

Torbalı ilçesinde, geçtiğimiz hafta yapımına başlanan proje ile Göllüce Mahallesi'ne bin metrekarelik açık düğün alanı inşa ediliyor. Düğün alanının hemen bitişiğine gençlerin futbol oynayabilmeleri için bir halı saha, çocuklar için de oyun alanı yapılacağı ifade edildi.

Hayvancılıkla geçinen 135 haneli Göllüce'ye tarihinde ilk defa belediye tarafından sosyal tesis yapıldığını vurgulayan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Görmez, "Göreve geldiğimizde ilçemizin her mahallesine eşit hizmet götürme çabası içinde olacağımız sözünü vermiştik. Beş yıl sonra geriye dönüp baktığımızda bu sözümüzü harfiyen yerine getirmiş olduğumuzu görüyoruz. Torbalı'daki merkez mahallelere gösterdiğimiz hassasiyeti merkeze uzak olan kırsal mahallelerimizde de sergiliyoruz. Yatırım yaparken hiçbir yerleşim yerini göz ardı etmiyor her yerin taleplerine yetişmeye çalışıyoruz. Son olarak Göllüce'de 2 bin 300 metrekarelik bir alanı kapsayan sosyal yaşam alanı inşa ediyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede bu alanı halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Adnan Yaşar Görmez, geçtiğimiz yıllarda 200 dekarlık mera tapusunun vatandaşlara verilmesini sağlayarak özel bir şirketle arazi anlaşmazlığı yaşayan Göllüce sakinlerinin bu sorununu çözmüştü.