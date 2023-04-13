Gönül sofrası Türkelli'de kuruldu

Maltepe'ye yapılacak yeni serbest bölgenin yöre halkına büyük katkısı olacağını ifade eden Pehlivan, Türkelli'ye de doğalgaz, gençlik merkezi, düğün salonu ve pazar yeri müjdesi verdi.

Türkelli Meydanı'nda Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar sofrasına, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Adayları Kerem Ali Sürekli, Sait Başdaş, Güven Demirağ, Ahmet Can Çelik, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, Yeniden Refah Partisi Milletvekili Adayı Özbek Taştemir, kamu kurumları ve sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlara seslenen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından başlattıkları yardım kampanyasına destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

“Menemen'i yeniliyoruz”

Geçtiğimiz yıl deve güreşlerine de ev sahipliği yapan 35 dönümlük Türkelli Arena'yı Menemen'e kazandırdıklarını ifade eden Pehlivan, “Bu kazanımlara devam ediyoruz. Fatih Mahallemize kapalı bir pazar yeri inşa ediyoruz. Düğün salonumuzu yeniliyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz de yollarımızı hızla yenilemeye devam ediyor. Mahallemize doğalgaz gelmesi için tüm görüşmeleri yaptık, izinleri aldık. İnşallah çok kısa sürede doğalgazı kullanmaya başlayacağız. Bu arada gençlerimizi de unutmuyoruz, mahallemize bir gençlik merkezi inşa ediyoruz. Ayrıca bir halı saha ve basket sahasını da gençlerimiz için kuracağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biz, derdinizle dertlenmeye, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor, Ramazan Bayramınızı da şimdiden canı gönülden kutluyorum” dedi.

Sürekli “Menemen'e sihirli bir el değdi”

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli de, davetleri için Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediye ailesine ve Türkellili vatandaşlara teşekkür etti. Menemen'in makus geçmişini AK Parti belediyeciliği ile değiştiğini ifade eden Sürekli, “Artık Menemen şaha kalktı. Aydın Başkanımız çok güzel işlere imza atıyor. Menemen'e sihirli bir el değdi, sihirli dokunuşlar yapılıyor. Bu hizmetlerin devam etmesi için bizler de sizlerin her daim yanında olacağız” diye konuştu.

İnan “İsteklerinizi Meclise taşıyacağız”

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan; “Sizlerle bugün bu sofrada buluşmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Aydın Başkanımızın göreve geldikten sonra gönüle dokunan çalışmalarını yakından takip ediyor ve tebrik ediyorum. Ben de üniversite yıllarımı Menemen'de yaşadım. Sokaklarını karış karış gezdiğim zamanlar oldu. Bu açıdan Menemen'in bendeki yeri ayrıdır Şimdi de sizlerin istek ve taleplerini meclise taşımak için oylarınıza talibim” ifadelerini kullandı.

Hep birlikte açılan iftarın ardından Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve beraberindekiler köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti.

“Maltepe şaha kalkacak”

Gönül sofraları önceki gün ise Maltepe'de Pazar Yeri'nde düzenlendi. İftar programında hemşehrilerine seslenen Başkan Vekili Pehlivan, “Biliyorsunuz T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptığımız istişareler sonucunda Maltepe Mahallemizde bulunan 1 milyon 695 bin metrekare araziyi Menemenimize kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla da Maltepe Mahallemiz ile İzmir Serbest Bölgesi arasında kalan 1 milyon 501 bin büyüklüğündeki parsel 'Menemen Serbest Bölgesi' olarak ilan edildi. Projeleri çizilen Serbest Bölgemiz, ilçemize önemli katma değerlerin yanında ilk etapta 10 bin kişiye de istihdam imkânı sağlayacak. Kuzey Ege'deki işsizliği önemli derecede bitirerek, ekonomik refahı yükseltecek. Serbest bölgenin tüm hemşerilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Öte yandan Menemen genelinde inşa ettiğimiz 20 halı sahadan birini güzel Maltepe Mahallemize inşa ettik. Tüm gençlerimize armağan olsun. Mahallemizdeki yollarımızı da yeniden düzenliyoruz. Parklarımızdaki oyun gruplarımızı da yeniliyoruz. Peyzaj çalışmalarıyla da mahallemizin güzelliğine güzellik katıyoruz” ifadelerini kullandı.