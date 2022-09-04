Gönüllü öğrenciler, Terör şubeden öğrendiklerini fuar standında anlatıyor

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün önceki projelerde eğitim verdiği öğrenciler, öğrendiklerini İzmir Enternasyonal Fuarı standında gönüllü olarak çalışarak diğer vatandaşlara aktarıyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlık bağı ile bağlı tüm bireylerin birlik ve beraberlik içerisinde vatan savunmasında nasıl mücadele ettiklerinin aktarılması ile aidiyet bilincinin oluşturulması, kültür, inanç ve etnik farklılıklardan doğan zenginliklerin gösterilmesi ile milli ve manevi değerlerimizin benimsetilmesi, ülkemizin farklı bölge, şehir ve kültürlerinden akran grupların bir araya getirilmesi ile kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin sağlanması, aidiyet oluşturma, ortak tarih - ortak yaşam bilinci ile değerler benimsetme aşamasında Yaşayarak “Yerinde” Öğrenme Metodu kullanarak öğrenciler üzerinde daha güçlü hatıralar bırakılması, çoklu duygular ve duygusal bağların harekete geçirilmesi, gençlerin problem çözme ve eleştirel düşünme kabiliyeti kazanmalarının sağlanması amaçlarıyla öğrencilerle ilgili yıl boyunca bir çok proje geliştirdi. Projeler çerçevesinde emniyet mensuplarından terör örgütlerinin propagandalarına karşı bir propaganda görerek bilinçlenen öğrenciler ise polis ağabey ve ablalarıyla olan iletişimini koparmadı.

Gönüllü olarak fuar standında yer aldılar

Yıl boyunca polis ekipleri tarafından bir çok proje dahilinde bilinçlendirilen öğrenciler, öğrendiklerini başkalarına da aktarmak için 91'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki yerlerini aldı. Fuarın başlamasından bu yana broşür dağıtarak, video izleterek ve yüz yüze görüşme yaparak, başta terör örgütlerinin kirli propagandalarından bahseden Betül Karaman, Iraz Özer ve Büşra Şenol adlı 3 gönüllü öğrenci, emniyet teşkilatının buna karşı çalışmalarından da bahsediyor.

"İnsanların kolay kandırılmasını önlemek amacıyla buraya geldik"

Gönüllü öğrencilerden Betül Karaman, terör örgütlerinin çeşitli propagandalarla gençleri çok kolay kandırabileceklerini öğrendiklerini ve bunun önüne geçebilmek amacıyla fuara geldiklerini söyledi. Karaman, "Terörle Mücadele Şube Okulumuza bilgilendirme amaçlı ekipler geliyorlardı. Bir gün ‘Mutluluk günleri' projesi çerçevesinde tanıştık. Beraber çok güzel etkinliklere gittik, tarihi yerleri gezdik. Polis ablalarımız ağabeylerimizle tanışıp, sosyalleşme imkanına sahip olduk. Terörle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, biz gençlerin ne kadar kolay kandırılabildiği hakkında çok güzel bilgiler verdiler. Tanışmamız devam etti, iletişimimizi koparmadık ve her zaman görüştük. TEM Şube'nin fuarda stant açığını duyunca da arkadaşlarımızla beraber gönüllü olarak buraya geldik. İnsanlara bize anlatılanları anlatmak, gençlerin kolay kandırılmamasını önlemeyi amaçladık. Kalabalık bir katılım oluyor. Biz burada broşürlerimizi dağıtıyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz" dedi.

Proje gezileri, gönüllülüğe ön ayak oldu

İzmir TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen gezilerin, stantlarda gönüllü olarak çalışmalarında ön ayak olduğunu vurgulayan öğrencilerden Iraz Özer de "Bir gün okulda ‘Mutluluk günleri' çerçevesinde gezi olacağını söylediler. Biz de orada polis ağabeylerimizle ablalarımızla tanıştık ve iletişimimizi hiç kesmeyip onlarla beraber diğer gezilere de katılım gösterdik. Bugünde böyle bir stant kurulduğunu duyduk ve stantlara gelmeye başladık. Burada suç odaklarının kötü yönlerini aynı zamanda terörle mücadelenin kötü yönlerinin olduğunu; yani öğrendiklerimizi aktarıyoruz. Biz çocuklar, gençler çok kolay kandırılabiliyoruz. Bunun amacıyla burada toplanıp bize aktarılan şeyleri bizim yaşıtlarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize ve ebeveynlerimize aktarıyoruz" sözlerine yer verdi.

TEM polisleri tarafından kurulan stant, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanırken, standa gelen çocuklar, temsili polis kıyafet maketiyle fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadı.