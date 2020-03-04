Gördes Barajının iletim hatları yaza tamamlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gördes Barajından gelecek suyun içme suyu şebekesine dahil edilmesi için çalışmalarını artırdı. Bornova'daki çalışmaların iki ayrı noktada sürdürüldüğü ifade edildi. Çalışmanın ilk etabının, Kavaklıdere İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin devreye alınmasıyla önümüzdeki yaz tamamlanacağı, ikinci etap için yıl sonuna kadar ihaleye çıkılacağı belirtildi.

Yaklaşık 14,5 milyon liraya mal olacak çalışmanın ilk etabında toplam 9 kilometrelik hat döşenecek. Gördes'ten gelen ana hat ile Bornova merkezi besleyen hat birleştirilecek. Böylelikle kente ilave su kaynağı sağlamanın yanı sıra kesinti durumlarında şebekeyi besleyecek bir alternatif oluşturulacak. Özkanlar ve Haşim İşcan Caddesi civarında döşenecek hat da Gördes'ten gelecek suyla desteklenecek.

İçme suyu kuyuları dinlendirilecek

İzmir'e yılda yaklaşık 250 milyon metreküp su veriliyor. Bu miktarın 85 milyon metreküplük kısmı Tahtalı Barajından geri kalanı da derin kuyulardan ve diğer barajlardan temin ediliyor. 120 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gördes Barajından ise yılda 60 milyon metreküp su sağlanacak.

Gördes suyunun sisteme dahil edilmesinin ardından su varlığının etkin kullanımı için kentin su ihtiyacının önemli bir bölümünü sağlayan kuyular dinlendirilecek. Ayrıca ilave iletim hatları ve sistem revizyonlarıyla Tahtalı Barajından gelen suyun kesilmesi halinde Bornova ve Buca başta olmak üzere kente su verilebilecek.