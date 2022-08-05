Görevden ihraç 3 üsteğmen sahte kimliklerle ‘gaybubet' evinde yakalandı

İzmir'de ‘gaybubet' olarak bilinen hücre evlerinde barındıkları, güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları tespit edilen 3 ihraç üsteğmen, üzerlerinde sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün verdiği talimat doğrultusunda ‘gaybubet' adı verilen evlerde barınan ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam eden, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen 3 ihraç üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yurtdışına kaçış hazırlığında oldukları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan görevden ihraç 3 ihraç üsteğmen, üzerlerinde sahte kimliklerle yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 4 adet başka ülkelere ait sahte kimlik, 6 bin 359 Türk Lirası, 17 bin 965 Euro, 500 Amerikan Doları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.