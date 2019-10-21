Görme engellilere özel olarak hazırlanan Nutuk'a Türkiye'den ilgi büyük

Buca Belediyesi tarafından görme engellilere özel olarak hazırlatılan Nutuk, Türkiye'nin dört bir yanından talep aldı. Diyarbakır'dan İzmir'e onlarca engellinin mesajlarından dolayı duygulanan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Amacımız; başta çocuk görme engelliler olmak üzere herkesin bu eşsiz başyapıta erişmesi, Ulu Önder Atatürk'ün sözlerinin engel tanımadan gelecek nesillere ışık olmasıydı, mutluyuz" dedi.

Buca Belediyesi tarafından, milli mücadelenin 100'üncü yılına özel Braille alfabesiyle bastırılan ve geçtiğimiz aylardaki İzmir Enternasyonal Fuarı'nda tanıtımı yapılan Nutuk'a olan talebin yoğunluğu arttı. İstekler üzerine, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığına da incelemeleri için bir kitap gönderildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün başyapıtını görme engellilere hediye eden Buca Belediyesi, sosyal medyadan telefonlarla arayanlara kadar birçok mecrada bu kitaba sahip olmak isteyenlerin mesajlarını tek tek yanıtladı ve uzak kentlerdeki engellilere ise kitap kargo yoluyla kitap ulaştırdı.

Diyabakırlı öğretmene hediye edildi

Kendisine kitap ulaştırılanların biri de, Diyarbakır'da Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği yapan görme engelli Ahmet Nursoy oldu. Nursoy, kendisi gibi engelli olan eşiyle birlikte sosyal medyadan yazdıkları mesaja kısa sürede cevap aldıklarını ifade ederek, Başkan Kılıç'ın sosyal medya hesabına yazdığı mesajdan kısa süre sonra da kitabın kargoyla geldiğin bilgisini verdi.

Nursoy, "Çok makbule geçti, teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Diyarbakır'dan İzmir'e selamlar" diye konuştu

Bu çalışmayı "milli mücadele ruhunu yaşamayan kalmasın" diyerek gerçekleştirdiklerini belirten Başkanı Kılıç, "Herkesin başucu eseri olması gereken ve en karanlık dönemlerde bile aydınlık bir umut aşılayan Nutuk, görme engelli kardeşlerimize de ışık olsun istedik. Amacımız; başta çocuk görme engelliler olmak üzere herkesin bu eşsiz başyapıta erişmesi, Ulu Önder Atatürk'ün sözlerinin engel tanımadan gelecek nesillere ışık olmasıydı, mutluyuz" dedi.

Kitabın şimdiye kadar İzmir ve şehir dışından onlarca engelliye ulaştırıldığı, sivil toplum kuruluşlarının taleplerinin de karşılandığı belirtildi.