Görmez: 'Uygur, halkı rakamlarla aldatıyor'

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un belediyede çalışan personel sayısıyla ilgili olarak afiş hazırlayıp belediye binasına asmasına tepki gösteren eski başkan Adnan Yaşar Görmez'den açıklama geldi.

İsmail Uygur'un halkın aklıyla alay edercesine davrandığını ve bundan adeta keyif aldığını ifade eden önceki Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Belediyenin faaliyet raporları ortada. Uygur dönemindeki 2013 yılı faaliyet raporunda Torbalı Belediyesinin 673 personeli bulunduğu yazılı. Sayın Uygur, 50 kişiyi de 2014 seçimleri hemen öncesinde işe aldı. Ben 2014'te belediyeyi devraldığımda toplam 673 personel vardı. Taşeron yasasından kaynaklanan toplu işçi geçişiyle birlikte bugün Torbalı Belediyesinin toplam personel sayısı; 91 memur, 48 sözleşmeli, 37 daimi işçi, 2 geçici işçi, 611 belediye şirketinde görünen işçi olmak üzere toplam 789 kişidir” dedi.

İsmail Uygur'un bu rakamları abartılı göstererek kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini bunun da ayrıca bir suç teşkil ettiğini vurgulayan Görmez, “Kayıtlara geçmiş resmi veriler ortadayken bu tiyatroya bir son verin. '453 çalışan ile bıraktığım belediyeyi Görmez'den 1446 çalışan ile devraldım' iddiası tıpkı Torbalı Belediyesinin 170 milyonluk borcu bulunduğu gibi tamamen mesnetsizdir, uydurmadır, halkın aklıyla dalga geçmektir” dedi.

“Amaçlarını biliyoruz"

İsmail Uygur'un kamuoyunu aldatma operasyonuyla neyi amaçladıklarını çok iyi bildiklerini ifade eden Görmez, “Bu kuyruklu yalanların ardında yatanlar belli. Gerçekleştireceği tek bir projesi, Torbalı'mıza dair hiçbir hedefi olmayan İsmail Uygur, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşlara karşı 'borcum var' bahanesi oluşturuyor. Ayrıca Torbalı Belediyesinde asgari ücretle çalışan, zor koşullarda geçinen işçi kardeşlerimizin sayısını 3 misli abartarak ve kendilerine 'bankamatik işçisi' iftirası atarak onları toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya soyunuyor. İşten çıkarmalar için zemin oluşturuyor." diye konuştu.