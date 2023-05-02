GOSB Teknopark'tan yenilenebilir enerji yatırımı

Türkiye'nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretme yeteneğine önemli katkıları bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Sabancı Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası ve Gebze Ticaret Odası'nın bir araya gelerek kurdukları GOSB Teknopark A.Ş., yenilenebilir enerji yatırımı için Fokus Enerji ile anlaştı. Anahtar teslimi gerçekleşecek bu proje ile GOSB Teknopark blok çatılarına, 658,35 kWp gücünde güneş enerjisi santrali kurulumu yapılacak.

2005 yılında faaliyetine başlayan, 61 bin 243 metrekarelik alanıyla bugün bünyesindeki 150'den fazla yazılım ve üretim firmasına yüksek nitelikli ofis alanı ve destek hizmeti sunan, Türkiye'nin birçok ilkini barındıran teknoparkı GOSB Teknopark, bu yatırımı ile tüketiminin yaklaşık yarısını doğal kaynaklardan karşılamış olacak.

GOSB Teknopark GES Projesi ile ilgili konuşan Fokus Enerji GES Projeleri Yöneticisi Ömer Fındık, "Bu projede, membran çatı ve betonarme olmak üzere iki farklı çatı tipi mevcut. Bu çatı tipleri için GOSB Teknopark GES projesine özel bir taşıyıcı sistem tasarımı yapıldı. Bu tasarım, deneyimli Fokus Enerji ekipleri tarafından özenli bir çalışma ile uygulanıyor. Ar-Ge faaliyetlerinde önemli çalışmalara zemin hazırlayan GOSB Teknopark'ın yenilikçi ve teknolojik yapısını destekleyen bir projeye imza atacağımız için gurur duyuyoruz" dedi.

GOSB Teknopark Genel Müdürü Tolga Bildirici de, orta ölçekli ve büyük şirketlerle start up'lara sağladıkları hizmet ve destekle ülkemizin ihracatına sundukları katkıya dikkat çekerek, ülkemizin sahip olduğu doğal kaynakların verimli kullanılmasına verdikleri önemi dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin en fazla ihracat direkt yapan 5 teknopark arasında yer alarak, dış ticaret açığının kapatılmasına katkı sağlıyoruz. Ülke ekonomisine sağladığımız bu katkıyı yaptığımız yenilenebilir enerji yatırımı ile de pekiştirmeyi hedefliyoruz. Enerji ihtiyacımızda dışa bağımlılığın azaltılmasında aktif olarak rol oynamak, bunu gerçekleştirirken doğayı korumak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Sürdürülebilir bir gelecek için GOSB Teknopark olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyor, üretmeyi hedeflediğimiz elektrik enerjisi ile yılda 20 bin 164 adet ağacın çevreye sağladığı faydaya denk 423 bin 443 kg karbon emisyon azaltımı sağlamayı planlıyoruz."