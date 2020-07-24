Göz ameliyatlarında kişiye özel tedavi dönemi

Dr. Aras Saklamaz, aynı göz numarasına sahip olan kişilerin aynı netlik ve kalitede göremeyeceğini söyleyerek, kişiye özel tedavi yöntemiyle görme bozukluklarının giderilebildiğini söyledi.

Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Dr. Aras Saklamaz numaralı gözlük ve lens kullanmak istemeyenlerin en sık tercih ettiği yöntem olan kişiye özel lazer göz tedavisi hakkında bilgiler verdi. Dr. Saklamaz, lazer yöntemiyle uygulanan göz ameliyatları içinde kişiye özel lazer tedavi yönteminin yüzde yüze yakın başarı oranı sağladığını belirterek, “Bu yöntem lazer ameliyatı ile en keskin görüşe sahip olabilmek için seçilmesi gereken yöntemdir. Custom Lasık veya Wavefront Lasık olarak adlandırılır. Wavefront teknolojisi, gözünüzün tüm karakteristiği ve detayları dikkate alınarak uygulanan lazer işlemidir. Konvansiyonel veya düz Lasık işlemi sizin kullandığınız gözlük veya kontakt lens numaralarına dayalı yapılan bir işlemdir” dedi.

“Herkes dünyayı aynı netlikte göremez”

Tıpkı parmak izlerinin olduğu gibi gözün de kişiye özel olduğuna vurgu yapan Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Dr. Aras Saklamaz, “Milyonlarca insan aynı göz numaralarına sahip olabilirler ancak dünyayı hepsi aynı netlikte ve kalitede göremezler. Custom LASIK, gözlük muayenesinde uygulanandan çok daha fazla bilgiyi gözden alır ve analiz eder. Elde edilen çok miktarda veri lazer işlemi sırasında korneanın şekillendirilmesinde kullanılır ve keskin bir görüş elde edilir. Standart bir göz muayenesinde göz doktoru gözlük camlarını denerken 0,25 dioptri aralıklarla mercekler kullanır, custom LASIK prosedüründe ise 0,01 dioptri aralığında değerlendirmeler yapılır. Yani daha keskin ölçüm tekniği uygulanır. Ve bu kararı hastanın ya da uzmanın seçimleri değil bilgisayarın analizi hesaplar. Yine başka bir deyişle custom LASIK 25 kat daha hassas davranır” şeklinde konuştu.

Göze özel lazer planı

Op. Dr. Aras Saklamaz kişiye özel tedavi yönteminin hata payını ortadan kaldırdığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yine rutin bir göz muayenesinde merkezi tek bir noktadan görme ve odaklama ile gözlük muayenesi yapılırken Custom Lasık korneanın yüzlerce farklı noktasından yapılan ölçümler sonrasında sizin gözünüze özel lazer planı ortaya konulur. Lasık operasyonuna karar verdiğinizde doktorunuz ile bu konuyu daha detaylı konuşabilirsiniz.”