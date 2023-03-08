Göz-Göz, İzmir serüveninde kayıpsız ilerliyor

İzmir temsilcisi bu sürecin son maçında hafta sonu Pendikspor'u konuk edecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 3 maçlık İzmir sürecinde yoluna kayıpsız devam ediyor. Bu dönemin ilk maçında Boluspor'u konuk eden sarı-kırmızlılar, karşılıklı gollerin atıldığı zorlu müsabakadan 1 puan almayı başarmıştı. Daha sonra İzmir derbisinde Altınordu ile deplasmanda karşılaşan Göz-Göz, karşılaşmadan tek golle 3 puan almayı başardı. İzmir serüveninin ilk iki maçında kaza yaşamayan sarı-kırmızılılar, bu sürecin son maçında ise 11 Mart Cumartesi günü Pendikspor'u konuk edecek.

Ekrem Dağ ve yardımcılarının tek hedefi Pendikspor maçını da galibiyetle geçip, 3 maçlık bu dönemi 7 puanla kapatmak olacak.

Öte yandan Göztepe'nin bu sezon ligdeki en skorer ismi olan ve iki haftadır sakat olan Yasin Öztekin'in durumu ise maç günü belli olacağı öğrenildi.