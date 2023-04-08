Göz-Göz yükselişe geçti

Lig'in 31. haftasında 20 maçtır ligde kaybetmeyen Samsunspor'u yenen Göztepe, ligdeki yenilmezlik sersini de yedi maça çıkardı.

Lig ekiplerinden Göztepe, 31. hafta mücadelesinde Samsunspor'la karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, Mamah'ın tek golüyle kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte İzmir temsilcisi, ligde 20 maçtır kaybetmeyen Samsunspor'un serisini bitirirken, kendisinin de yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmış oldu. Karşılaşma sonrasında Göztepe, puanını 47'ye çıkardı ve 8. sıraya yükseldi. Samsunspor ise ligde 63 puanla liderliğini sürdürmeye devam etti.

Öte yandan sarı-kırmızılı oyuncular ve taraftarlar, karşılaşma sonrasında galibiyeti doyasıya kutlayıp, müzik ve ışık gösterileriyle adeta coştu. Son olarak da tribünlere çağırılan futbolcular, taraftarla hep birlikte İsyan Marşı'nı söyleyip, tezahüratlar yaptı.