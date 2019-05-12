Göz göz'den Başkan Arda'ya tam destek

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı ziyaret eden Göztepe Spor Kulübü'nün taraftarları Başkan Arda'yı kutladı, başarılar diledi. Taraftarlar, Başkan Arda'ya üzerinde adının yer aldığı forma armağan etti. Başkan Halil Arda, “Spor ve sporcu dostu kent olacağız” dedi.

İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe Spor Kulübünün Gaziemirli taraftarları Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı makamında ziyaret etti. Başkan Halil Arda'yı tebrik eden taraftar grubu Başkan Arda'ya başarılar diledi. Sarı kırmızılı takımın taraftarları Başkan Halil Arda'ya üzerinde adının yer aldığı 35 numaralı formayı armağan etti.

Spor dostu kent

Taraftar grubuna ziyaretleri için teşekkür eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Süper Lig'de İzmir'i temsil eden Göztepe Spor Kulübümüzün siz değerli taraftarlarının nazik ziyareti ve desteği beni çok mutlu etti” diye konuştu. Spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerinin ifade eden Başkan Arda, “Gençlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için mutlaka sporla uğraşmaları gerekiyor. Biz de belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde sporu destekleyeceğiz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve şampiyon sporcuların Gaziemir'den çıkması için spor ve sporcu dostu kent olacağız” dedi.

Başkan Arda tribünde

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda kendisini ziyaret eden Göztepe Spor Kulübü taraftarlarıyla birlikte Göztepe-Sivasspor arasında oynanan maçı tribünden izledi. Bornova Stadyumunda oynanan maçta sarı kırmızılı ekibi yalnız bırakmayan Başkan Arda kritik maçta Göztepe'ye destek verdi.