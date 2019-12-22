G?z G?z'den Bornova'ya galibiyetli veda

G?ztepe, yakla??k 3 senedir ge?ici olarak ma?lar?n? oynad??? Bornova Stadyumu'na Galatasaray galibiyetiyle veda etti. G?z G?z, yeni stadyumundaki ilk ma??nda Be?ikta?'? konuk edecek.

S?per Lig'in 16. hafta m?cadelesinde G?ztepe, Galatasaray'? konuk etti. 9. dakikada Jerome ile ?ne ge?en ev sahibi ekip, 27. dakikada Gassama'n?n ?anss?z bir ?ekilde kendi kalesine att??? golle ilk yar?y? 1-1'lik beraberlikle tamamlad?. ?kinci yar?da ma??n kontrol?n? tamamen ele ge?iren ?zmir temsilcisi, 61. dakikada Halil Akbunar'la tekrar ?ne ge?erek galibiyete ula?an taraf oldu.

G?ztepe, Galatasaray'? 17 y?l sonra ma?lup etti

G?ztepe bu galibiyetle Galatasaray'? 17 y?l aran?n ard?ndan ma?lup etmi? oldu. Galatasaray'a kar?? son galibiyetini 3 Mart 2002 tarihinde alan G?z G?z, bu ma?tan sonra oynad??? 6 ma?? da rakibine kaybetmi?ti. Ligde 5 ma?l?k yenilmeme serisi yakalayan ?zmir ekibi, ge?ti?imiz hafta Gen?lerbirli?i'ne 3-1 ma?lup olarak bu ?zelli?ini kaybetmi?ti. Sar?-k?rm?z?l?lar bu galibiyetle moral depolarken ligin 16. haftas?n? 23 puanla kapatt?.

G?z G?z, Bornova'y? son kez fethetti

Bu ma? ayn? zamanda G?ztepe'nin Bornova Aziz Kocao?lu Stadyumu'nda oynad??? son ma? oldu. G?z G?z, G?ztepe G?rsel Aksel Stadyumu'nun yap?m? s?ras?nda ma?lar?n? ge?ici olarak burada oynuyordu. Buradaki ilk resmi ma??n? 1 Ekim 2016 tarihinde oynayan G?z G?z, bu ma?ta Elaz??spor ile 1-1 berabere kalm??t?. Galatasaray galibiyetiyle Bornova Aziz Kocao?lu Stadyumu'na veda eden G?ztepe, yap?m? tamamlanan yeni stadyumunda ligin ikinci yar?s?n?n ilk i? saha ma??nda Be?ikta?'? a??rlayacak.