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Göz-Göz'ün 5 maçlık serisi sona erdi

Göztepe, Süper Lig’in 8.

Göztepe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak 5 maçlık yenilmezlik serisini devam ettiremedi.


Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir'in 11. dakikada Guldbrandsen ile bulduğu gole 64. dakikada Soner Aydoğdu ile karşılık veren Göztepe, 90+2. dakikada Skrtel'in golüne engel olamayarak sahada 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



5 maçlık seri sona erdi


İzmir ekibi, 23 Ağustos'ta oynanan ve 3-0 kaybedilen Beşiktaş maçından sonra sahaya çıktığı 5 müsabakadan 2 galibiyet ve 3 beraberlik çıkarmıştı. Başakşehir'e son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Göztepe, namağlupluk serisini kaybetmiş oldu. Ayrıca İzmir ekibi, bu sezon deplasmanda oynadığı 4. maçından da galibiyetle ayrılamadı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Rizespor'la 1-1, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalırken, Beşiktaş'a 3-0 ve Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak deplasmanda 3 puan sevinci yaşayamadı. Göztepe, ligin 9. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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