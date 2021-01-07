Göz hastalıkları uzmanı akıllı lens seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Dr. Melih Türe, halk arasında "akıllı lens" olarak bilinen trifokal lensler hakkında önemli uyarılarda bulunarak, akıllı lens seçiminde göz yapısının mercek seçimi kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Son yıllarda katarak operasyonlarının dışında, gözlük kullanmak istemeyenlerde sıklıkla göz içi merceğini tercih ediyor. Atagöz Göz Sağlığı Merkezi Dr. Melih Türe, halk arasında "akıllı lens" olarak bilinen trifokal lenslere dair bilgiler verdi. Türe, akıllı lenslerin; uzak, yakın ve orta mesafe gözlük kullanımına son verdiğini; ayrıca ömür boyu katarakt riskine son verdiğini belirtti. Türe, "Günümüz teknolojisiyle görme tabakası normal olan herkesi gözlükten kurtarma imkanına sahibiz. Özellikle son yıllarda mercek cerrahisine, lazer teknolojisinin de eklenmesiyle beraber mükemmele yakın sonuçlar almaktayız. Trifokal lenslere yeni jenerasyon multifokal lensler diyebiliriz" diye konuştu.

Dr. Türe, katarakt rahatsızlığı olan ya da gözlükten kurtulmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Göz yapısının iyi analiz edilmesi gerektiğini, detaylı muayenenin şart olduğunu vurgulayan Türe, "Mercek seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar var. Günümüzde 2 ve 3 odaklı mercekler mevcut. 2 ve 3 odaklı mercek seçiminde en önemli faktör marka olduğu kadar, uygulanacak hastanın yaşı, sosyo-kültürel düzeyi, sosyal gereksinimler ve gözünün yapısıdır. Göz yapısı, mercek seçiminde en önemli faktörlerden birisidir. Marka, model ve teknolojik imkanlar kadar önemli olan diğer bir faktör ise uygulayan hekimin bu konudaki tecrübesidir. Kliniğimizde yaklaşık 15 yıldır akıllı mercek tedavisi yapmakta ve mükemmele yakın sonuçlar almaktayız. Hastalarımızın en çok karşılaştığı problemler, ışık yansımaları gibi problemlerdir. Bu problemleri ortadan kaldıran yeni teknolojik merceklerle az oranda görülen bu sıkıntılar da ortadan kalkmıştır. Özellikle 40 yaş üstü hastalarımızda ömür boyu gözlükten kurtulmada akıllı mercek sistemi denenmiş, uzun yıllar boyu uygulanmış ve güzel sonuçlarını uzun yıllardır takip ettiğimiz güvenilir sistemlerdir" açıklamasında bulundu.