Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eğrilmez, muayenehane açtı

Yakın gözlüğü muayeneleri sırasında hemen herkesin okuduğu ‘Yakın Okuma Test Eşelini' ülkemize kazandıran, ‘Türkülerde Hekimlik-İyi Hekim Olmak Kavramı' isimli sosyal sorumluluk projesinin mimarı Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sait Eğrilmez, 27 yıldır görev yaptığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden emekli olup, kendi muayenehanesini açtı. Açılışa meslektaşları, ailesi ve EÜ Konservatuvarından sanatçı dostları katıldı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde ses getiren bilimsel çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemde kalan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Eğrilmez, erken emekli olarak üniversiteden ayrıldı. “Daha fazla sağlık, huzur ve serbestlik ihtiyacım, bu çok zor kararı almamda en öncelikli üç nedendir” diyen Eğrilmez'in Bayraklı'da açtığı muayenehanesinin açılışına meslektaşları, ailesi, sevenleri ve EÜ Konservatuvarı sanatçıları katıldı. Dr. Eğrilmez, “Açılışını yaptığımız muayenehanem, bundan sonraki meslek yaşantımı sürdüreceğim mekanım, göz hekimliğimin rotası, bugüne dek bilinen ilkelerim olacaktır” dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün, ideal muayene süresinin 20 dakika olması gerektiğini bildirdiğini ifade eden Dr. Eğrilmez, “Bugün SGK anlaşmalı kurumların hiç biri, ne kamuda ne özelde bu süreyi ayırabilme lüksüne sahip değil. Ayrıca hekimin hastayı; hastanın hekimi seçme hakkının pratiğe yansıdığı tek yerdir muayenehaneler. Yalnızca tıbbi değil, insanî sohbet için de hasta ve hekime süre kalması önemli bir parçası hekim-hasta ilişkisinin” dedi.

27 yıllık başarı öyküsü

27 yıllık akademik hayatı hakkında da bilgi veren Dr. Eğrilmez, “27 yıllık meslek hayatım hep Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda geçti. Bu dönemde binlerce hekim, yüze yakın göz hekimi ve beni aratmayacak öğretim üyelerimiz yetişti. Uluslararası platformda 60; ulusal platformda 100 makale ve bildiri, başarı ile tamamlanmış BAP, TÜBİTAK ve DPT projeleri ile akademik yaşam süremi doğru kullanmaya çalıştım. Gözün ön segmentine ait türlü hastalıklar ve kırma kusurlarını düzelttiğimiz yüz binlerce muayene, ağırlıklı olarak kornea-katarakt-göz kapağı ameliyatlarından oluşan on binlerce ameliyat da, bu dönemde birlikte çalıştığımız hocalarımız, uzmanlarımız ve asistanlarımızla ortak tecrübemiz, her biri kendine özel yaşam öyküleri oldu” diye konuştu.

"Sosyal sorumluluk projelerim sürecek"

Meslek yaşamının bundan sonraki sürecinde de sosyal sorumluluk projelerine ara vermeden devam edeceğini ifade eden Dr. Eğrilmez, şunları söyledi: “'Gölgede duranın gölgesi olmaz' sözü Neşet Ertaş'ın onu taklit eden sanatçılara bir tavsiyesidir esasen. ‘Birinin taklidi olmayın, kendi ismi, tarzı, bilinirliği olan bir sanatçı olun, yoksa varlığınız kalıcı olmaz' demektedir. Göz hekimliğim, hocalarımdan, meslektaşlarımdan ve öğrencilerimden aldığım iyi davranış örneklerini, aile terbiyem, hayat görüşüm ve ideallerimle birleştirerek geliştirmekle geçti. Bugün Sait Eğrilmez, kendine özel üslubu olan bir akademisyen, kendine özel refleksleri olan bir göz hekimi, folklorik renkleri olan bir sosyal sorumluluk aktivisti olarak bilinirlik kazanmıştır. Güneşin altında tek başıma durma, gölgemin ve boyumun ölçüsünü arama cesaretimi, bugüne dek biriktirdiğim meslektaş ve hastalarımdan alıyorum. İyi hekimliğin ilkelerini folklorik ögeler ve mesleki tecrübeler ile harman ederek hekim adaylarına aktardığım ‘Türkülerde Hekimlik - İyi Hekim Olmak Kavramı' başlıklı müzikli konferansım ile bugüne dek 150'den fazla sunumda, 12 bin hekim adayına ulaştım. Davet aldığım sürece, çağrıldığım her fakültede-hastanede ozanların elçisi olmaya devam edeceğim. Ayrıca organ bağışı konusunda farkındalık sağlamak adına 101 konser verdiğimiz ‘Korneanın Sesi' hiç sesini kısmayacak, kimsenin kornea beklemediği bir ülkemiz olana kadar."