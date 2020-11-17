Göz hastalıklarında lazer teknolojisi avantaj sağlıyor

Dr. Ömer Takeş, hipermetrop, miyop ve astigmat gibi kırma kusurlarının tedavisinde kullanılan femtosaniye lazerin hastalara önemli avantajlar sağladığını söyledi.

Dr. Ömer Takeş, son 30 yıldır göz hastalıkları tedavisinde excimer lazer teknolojisinin kullanıldığını; ancak son 15 yıldır geliştirilen femtosaniye lazer cihazı ile birlikte bu cerrahilerdeki başarı oranında belirgin bir artış sağlandığını ifade etti.

Op. Dr. Ömer Takeş, "Bıçaksız lasik olarak ifade edilen femtosaniye lazer yöntemiyle; miyopi, hipermetrop ve astigmat gibi göz bozuklukları düzeltilebiliyor. Operasyon olan kişiler, 10-15 dakikalarını ameliyat odasında geçirip, saniyeler içinde gerçekleştirilen lazer uygulamasıyla gözlüklerinden kurtuluyor. Göz numaraları sıfıra yakın oluyor. Böylelikle hastaların günlük yaşamı da olumlu şekilde etkileniyor. Hasta aynı gün taburcu olabiliyor" diye konuştu.

Günümüzde lazer kullanılarak yapılan bir diğer ameliyatın da katarakt olduğunu ifade eden Op. Dr. Ömer Takeş, femtosaniye lazer ile kataraktlı dokuyu saniyeler içerisinde parçalara ayırarak cerrahinin yüzde 30'luk bölümünün el değmeden gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

Göz merceğinin zamanla özelliğini yitirdiğini ve ileri yaşla birlikte katarakt rahatsızlığına yol açtığını anlatan Op. Dr. Takeş, şunları söyledi:

"Katarakt cerrahisinde gözün içindeki merceği temizleyerek, yeni bir yapay mercek yerleştiriyoruz ve ameliyatlarda başarı oranı da çok yüksek. Günümüzde teknolojik olarak bunu hem bıçaksız bir şekilde gerçekleştirmek mümkün hem de aynı seansta yerleştirilen yüksek teknolojili mercekler ile gözlük ihtiyacını da tamamen ortadan kaldırmamız mümkün oluyor. Böylece kişinin, hem katarakt rahatsızlığını tedavi etmiş oluyoruz hem de gözlüksüz yeni bir yaşama başlayabiliyor."