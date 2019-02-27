Göz tedavisinde NASA teknolojisi

Dr. Mehmet Helvacıoğlu, Excimer Lazer olarak dünyada en güvenilir ve NASA'nın astronotlarına tedavi yöntemi olarak uygun gördüğü tek sistem olan İDesing ve İLasık sistemlerini kullandıklarını açıkladı.

Görme bozukluğu tedavilerinde yaş unsurunun önemine vurgu yapan Dr. Mehmet Helvacıoğlu, önemli bilgiler verdi. Lazer yöntemi hakkında bilgi veren Op. Dr. Helvacıoğlu, "Görme bozukluklarını miyopi, hipermetropi ve astigmat olarak 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Görme bozukluklarının tedavi sürecinde yaş unsuru ön plana çıkmaktadır. Kırk yaş öncesi yakın görme problemi olmayan kişilerde görme bozukluklarının tedavisinde Excimer Lazer yöntemi kullanılabiliyor. Fakat lensin esnekliğini kaybetmesiyle yakın görme problemi başlayan kişilerde göz içi lens değişimiyle görme bozukluklarını tedavi ediyoruz" dedi.

NASA'nın göz hastalıkları için uyguladığı sistem Türkiye'de

NASA'nın kendi personelinin göz sağlığı için tercih ettiği sistemi İzmir'e ilk getiren merkezlerinden biri olduklarını belirten Özel Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezinde görev yapan Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, "Biz Excimer Lazer olarak dünyada en güvenilir sistem olan ve NASA'nın astronotlarına tedavi yöntemi olarak uygun gördüğü tek sistem olan İDesing ve İLasık sistemini kullanıyoruz. Bu uygulamayı Türkiye'ye ilk getiren kurumlarından biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu uygulama konusunda da uzman kadroya sahibiz. İLasik tedavi sisteminde kişiye özel, sanki kendinize terzide elbise diktirir gibi tedavi görüyorsunuz. Göz, önden arkaya kadar, korneadan başlayıp retinaya kadar sistem tarafından tanınıyor. Bunun sebebini bir örnekle açıklayacak olursak diyelim ki eksi (-) 2 miyopiniz var, değişik kişilerin göz yapıları değerlendirilmeden eğer eksi (-) 2 olarak tedavi uygulanırsa çok sağlıklı bir sonuç elde edilemez. Parmak izi gibi herkesin göz yapısı da farklıdır. Bu sebeple aynı oranda düzeltme uygulanırsa, yani standart bir işlem yapılırsa görsel olarak, halkımızın kartal gözü olarak bildiği yüksek çözünürlükte görmeye ulaşılamıyor. Bu nedenle günümüzde kullanılan en iyi sistem, kişinin gözünü bireysel olarak ele alarak herkesin gözüne farklı bir ameliyat sistemi uyarlanmasıdır. Bu sistem dünyada kullanılan en iyi sistemdir. İDesing ve İLasik yöntemi ile yaptığımız ameliyatlarda hem hipermetrop hem mix astigmat ki bu güne dek mix astigmatlarda lazer ameliyat yapılmaktan kaçınılıyordu ama bu son sistem ile yüksek astigmatlarda da çok yüksek başarı oranlarımız var" dedi.