Göz tembelliğinde erken tanı ve tedavi uyarısı

Dr. Hanife Öztürk Kahraman, küçük yaşlarda görülen görme bozukluklarının, göz tembelliğine yol açtığını söyledi.

Gözlerin 7 - 8 yaşına kadar gelişimini tamamladığını belirten Kahraman, şaşılık, yüksek bozukluktaki kırma kusurları, iki göz arasında bulunan 3 numaralık fark, doğuştan gelen katarakt ve aşırı göz kapağı düşüklüklerinin göz tembelliğini tetiklediğini kaydetti.

Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, “Çocuklar 3 - 4 yaşlarında tam olarak görmeye başlar. Hastalıklar nedeniyle yeteri kadar kullanılmayan göz ise gelişimini tamamlayamaz. Küçük yaştaki çocuklar sağlam gözleriyle görebildikleri için diğer gözdeki bozukluğu da anlayamaz ve ifade edemez. Bu nedenle ebeveynlerin mutlaka 1 yaşından itibaren her yıl çocuklarını düzenli olarak göz muayenesinden geçirmesi gerekiyor. 10 yaşından sonra göz tembelliği hastalığı tedavi edilemez. Göz tembelliği ciddi bir hastalıktır ve % 90'a varan görme kaybına sebep olabilir” diye konuştu.

Tedavinin iki aşamalı uygulandığı bilgisini de veren Kahraman, “Göz tembelliğine yol açan şaşılık veya kırma kusurlarının (miyop, hipermetrop, astigmat gibi) tedavisi, ameliyat ve gözlüklerle yapılır. Daha sonra da sağlam göz kapatılarak daha az gören gözün kullanılması ve çalışması sağlanır. Kapatma tedavisi ne kadar erken yapılırsa, başarı şansı da o kadar yükselir” ifadesini kullandı.

Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, ailesinde göz tembelliği görülen çocukların risk altında olduğunu dile getirerek, düzenli kontrolün gerekliliğini bir kez daha vurguladı.