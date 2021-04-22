Gözler Torbalı Belediye Başkanlığı seçiminde

İzmir'de, Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından ilçede gözler 27 Nisan Salı günü gerçekleşecek seçime çevrildi. AK Parti'nin seçimde tek aday üzerinde mutabık kalmasının beklendiği öğrenilirken, CHP'de 6 meclis üyesi adaylık için yola çıktı.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un geçtiğimiz pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından, yeni başkanın belirlenmesi için 27 Nisan Salı günü belediye meclisi toplanacak. Valilik kararı sonrasında salı günü yapılacak seçim öncesi hareketli süreç başlarken, CHP İlçe Başkanlığı, seçim öncesi meclis üyeleriyle görüşme yaptı.

Yapılan görüşmede, mecliste bulunan 18 meclis üyesinden 6'sının aday olduğunu yönetime bildirdiği öğrenildi.

Ortak isim arayışı

Öte yandan, Menemen'de yaşanan sürecin bir benzerini de Torbalı'da yaşamak istemeyen CHP'nin, ortak bir isim üzerinde mutabık kalmak istediği konuşuldu. CHP'li 6 ismin göreve talip olduğu seçim öncesi, CHP Torbalı İlçe Başkanlığının İl Başkanlığının onayını alarak kısa zamanda adayını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, AK Parti'nin, seçimde tek aday üzerinde mutabık kalmasının beklendiği ifade edilirken, bu konuda çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gizli oylama yapılacak

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni başkanın seçimi için meclisi 27 Nisan Salı günü saat 14.00'da toplantıya davet etti. Yeni belediye başkanı, mecliste yapılacak gizli oylamada seçilecek. Gizli oyla yapılacak seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı seçilecek. Belediye meclisinde CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, DEVA Partisi'nin 1 meclis üyesi bulunuyor.