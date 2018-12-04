Gözlerdeki yorgun görünümden kurtulmak mümkün

Dr. Halil Hüseyin Çağatay, ileri yaştaki kişilerde sıklıkla görülen ve estetik açıdan önem taşıyan göz altı torbası oluşumunun nedenlerini, tedavi ve cerrahi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Çağatay, göz estetiği ameliyatları ile gözlerdeki yorgun görünümden kurtulmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Göz altı torbası nedir, neden oluşur?

Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, göz kapaklarındaki cilt kırışıklıklarına ”dermatoşalazis”, göz kapaklarında dolgunluk ve yağ yastıklarındaki belirginleşmeye de ”blefaroşalazis” adı verildiğini belirterek, göz altı torbası oluşmasının sebebini şöyle anlattı: İlerleyen yaş ile birlikte yağ yastıklarını ve göz çevresindeki kasları saran kollajen doku zayıflar. Alt ve üst göz kapaklarındaki yağ yastıkları belirgin hale gelir ve yer çekimine yenik düşerek ciltte kırışıklıklar ortaya çıkar."

Göz altı torbası kişide ne gibi olumsuzluklara sebep olur?

Bazı kişilerin göz altı torbaları oldukça belirgin olup, adeta 'akşamdan kalma' şeklinde bir görünüme sebep olabildiğini ifade eden Çağatay, "Bu durum kişilerin iş veya sosyal yaşamlarında olumsuzluklara sebebiyet verebilirken aynı zamanda hayatlarını psiko-sosyal açıdan belirgin bir şekilde etkileyebiliyor. Bu durumdaki hastalarımıza ameliyat öneriyoruz. Bu ameliyatın en büyük avantajı dışarıdan görünen bir kesi veya dikiş olmamasıdır. Bu şekilde hastalarımız hem hayatlarına normal bir şekilde devam ediyor hem de estetik olarak istedikleri görünüme daha çabuk kavuşmuş oluyor." dedi.

Göz altı torbası ameliyatı yöntemleri

Cerrahi yöntemler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, "Dermatoşalazis veya blefaroşalazis ismini verdiğimiz göz kapaklarının bu estetik sorununu, 'blefaroplasti' ismi verilen ameliyatlar ile gideriyoruz. Bu operasyonda göz altı torbasına neden olan yağlar ve sarkan kas dokuları cerrahi olarak çıkartılır. Ayrıca göz kapaklarında içe veya dışa dönme gibi bir durum varsa tendonların sıkılaştırılması amacıyla da girişim gerçekleştirilebilir. Göz kapaklarında ksantalezma isimli yağ birikimleri veya başka kitle gibi bunların alınması esnasında da blefaroplasti ameliyatı gerçekleştirilebilir." diye konuştu.

Göz altı torbası ameliyatından (Blefaroplasti) sonra iz kalır mı?

Çağatay, "Blefaroplasti ameliyatları ciltten yapılıyor ise doğal cilt kıvrım çizgilerinden yapılır ve iz kalmaz. Göz altı torbası ameliyatları göz kapağının içinden yapılabilir ve bu sayede ameliyat sonrasında dışarıdan fark edilebilecek bir kesi veya dikiş söz konusu olmaz." dedi.

Hastalar ameliyattan sonra ne yapmalı, iyileşme süresi ne kadardır?

Ameliyat sonrası buz uygulaması yapmanın şişlik ve morluğu azaltacağını belirten Çağatay, "Ben hastalarıma 3 gün boyunca uyanık olunan her saatte 20 dakika olacak şekilde öneriyorum. Ameliyat sonrası 3 gün boyunca baş 45-60 derece yukarıda olacak şekilde uyumak gerekir. Göz kapaklarında bir miktar ödem (şişme) ve morluk olması beklenir. Tamamen düzelmesi 15 gün civarındadır. Ameliyat sonrasında 3 gün sonra duş alınabilir. Ameliyat sonrasında 2-3 hafta yüzme önerilmez. Kontak lens kullanılıyorsa 2 hafta ara verilmesi önerilir." diye konuştu.

Göz altı torbası için ameliyat dışında tedavi yöntemi var mı?

Çağatay, göz altındaki torbaları azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yardımcı olabilecek şu önerilerde bulundu: "Soğuk kompres kullanın. Soğuk suyla nemlendirilmiş bir bez ile hafif bir basınç kullanarak birkaç dakikalığına gözünüzün altında ve etrafındaki cilde soğuk uygulama yapmak, göz altı şişliklerinizi azaltabilir. Yatmadan önce sıvı alımını azaltın ve diyetinizdeki tuzu azaltın. Bu, gözlerin altındaki torbalara neden olabilecek sıvı tutulmasını azaltacaktır. Sigarayı bırakın. Sigara içmek, gözünüzün altındaki torbalarını arttırır. Düzenli uyku önemli. Yeterli uyku göz altı torbalarını azaltır. Çoğu yetişkin için 7 ila 9 saat, iyi bir uyku miktarıdır. Uyurken başınızı biraz yüksekte tutmak göz altındaki ödemi azaltır. Eğer bir şeye alerjiniz varsa, mutlaka düzenli tedavi olun ve m alerjenlerden kaçının."

Sonuç olarak, göz estetiği ameliyatları ile gözlerdeki yorgun görünümden kurtulmanın mümkün olduğunu kaydeden Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, "Ameliyatın başarısı için hastanın doğru ve gerçekçi bir şekilde bilgilendirmesi gerekir. Uygun ameliyat tekniğini belirleyerek, hastaların sağlıklı bir şekilde doğal bir görünüm kazandırılması hedeflenmelidir. Eğer bu tarz sorun yaşıyorsanız mutlaka zaman geçirmeden bu konuda muayene olmanızı tavsiye ederiz." tavsiyesinde bulundu.