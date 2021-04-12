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Göztepe, 1950 yılındaki şampiyonluğu için TFF'ye başvurdu

Göztepe, 1950 yılında elde ettiği şampiyonluğun tescili için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.

Göztepe, 1950 yılında elde ettiği şampiyonluğun tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.


İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, 1950 yılında oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Şampiyonluğun tescilli için sarı-kırmızılı yönetimin TFF'ye resmi dilekçe gönderdiği öğrenildi.


1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada Beşiktaş'ı ve Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan Göztepe, kupaya uzanmıştı.

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