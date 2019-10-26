Göztepe, 60 yıldır Kasımpaşa'yı yenemiyor

Göztepe, Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. İzmir ekibi, Kasımpaşa'ya karşı olan son galibiyetini 60 yıl önce aldı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 9. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Yarın 16.30'da başlayacak mücadele Bornova Stadyumunda oynanacak. İki takım arasında Süper Lig'de daha önce oynanan 12 maçta Göztepe 1 galibiyet alırken, Kasımpaşa 6 kez kazandı. Kalan 6 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Göztepe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı olan tek galibiyetini 4-1'lik skorla 17 Ekim 1959'da aldı. Bu sezon aynı zamanda Milli Lig (Bugünkü Süper Lig) adıyla oynanan ilk sezon olma özelliğini taşıyor.

Göztepe yeni serinin peşinde

Ligde 9 puanla 12. sırada yer alana Göztepe, 5 maçlık yenilmeme serisinin ardından geçen hafta deplasmanda son dakikada yediği golle Başakşehir'e 2-1 mağlup olmuştu. Ligde iç sahada oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alırken, 1 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda Göztepe, 5 gol atarken kalesinde 1 gol gördü. İzmir ekibi, taraftar desteğiyle maçı kazanarak hem yeni bir serinin başlangıcını yapmak hem de Kasımpaşa'ya karşı olan 60 yıllık kazanamama istatistiğini bozmak istiyor. Maç öncesi Göztepe'de eksik oyuncu bulunmazken Titi, Mosorro ve Poko sarı kart sınırında bulunuyor.

Kasımpaşa zor deplasmanda

Ligde 8 puanla 16. sırada bulunan Kasımpaşa ise ligde oynadığı 4 deplasman maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Kasımpaşa bu maçlarda rakip fileleri 3 kez sarsarken kalesinde gördüğü 6 gole engel olamadı. Ligde oynadığı son 2 maçı da kazanamayan İstanbul ekibi, zorlu Göztepe deplasmanından puanla ayrılmak istiyor. Kasımpaşa'da Karim Hafez sarı kart sınırında bulunuyor.