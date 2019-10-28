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Göztepe 60 yıllık şanssızlığını kıramadı

Göztepe, Süper Lig’in 9.

Göztepe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olarak lig başındaki kötü istatistiğine geri döndü.


Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hakem kararlarının çok tartışıldığı maçta iç sahada karşılaştığı Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. Göztepe'nin tek golünü Berkan atarken, Kasımpaşa'nın gollerini Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek ve Yusuf Erdoğan kaydetti.



Göztepe başa döndü


Lige ilk 2 haftada aldığı Antalyaspor ve Beşiktaş mağlubiyetleriyle başlayan Göztepe, daha sonrasında 5 haftalık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Bu unvanını, geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olarak kaybeden sarı kırmızılılar, bu hafta da iç sahada Kasımpaşa'ya farklı mağlup oldu. Bu maça kadar 7 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunan İzmir ekibi, yediği 4 golün ardından bu unvanını da yitirdi. İlk 9 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Göztepe, haftayı 9 puanla 15. sırada kapattı.



Göztepe'nin 60 yıllık şanssızlığını kıramadı


Göztepe, ulusal ligin kurulduğu ilk sezon olan 1959-1960 sezonunda Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla devirmişti. Bu maçın ardından iki takım 12 kez daha karşı karşıya gelse de İzmir ekibi bu maçlarda 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sahaya, 60 yıllık şanssızlığını dindirmek için çıkan sarı-kırmızılılar, 4-1'lik skorla mağlup oldu ve tarih ters tekerrür etti.


Göztepe, 30 Ekim Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Sivas Belediyespor'u ağırlayacak. Süper Lig'de ise 2 Kasım Cumartesi günü zorlu Trabzonspor deplasmanında ter dökecek.

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