İhlas Haber Ajansı

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Göztepe 97. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı

İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 97.

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın ederek büyük bir coşku yaşarken, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı.


Göztepe Spor Kulübü, 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar akşam saatlerinden itibaren Göztepe Sahili, Güzelyalı Parkı, Göztepe Köprüsü gibi yerlerde toplanmaya başladı. Taraftarlar toplandıktan sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın etti. Saat 21.10'da İsyan Marşı'nı söyleyen taraftarlar, saat 21.15'de ise Göztepe Köprüsü'nün olduğu kısımda yan yan dizilerek meşaleleri ardı ardına yaktı. Göztepeli taraftarların yakmış olduğu meşaleler geceyi aydınlatırken, yaptıkları tezahüratlar ise gecenin sessizliğini bozdu.

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