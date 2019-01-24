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Göztepe Agbenyenu'yu açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, aradığı sol beki Portekiz’de buldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, aradığı sol beki Portekiz'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Sporting Lizbon'dan Agbenyenu'yu kiraladı.


Berkan Elvan'ın dışında sol beki bulunmayan Göztepe, bu bölgeyi Ganalı Agbenyenu'yla güçlendirdi. İzmir temsilcisi, Sporting Lizbon'da forma giyen 22 yaşındaki Lumor Agbenyenu'yu sezon sonuna kadar satış opsiyonuyla birlikte kiraladı. Agbenyenu, Wassaman United, Porto, Portimonense ve 1860 Münih'te de forma giydi.

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