Göztepe, Ali Dere ile prensipte anlaştı

Lig ekiplerinden Göztepe, Altınordu forması giyen Ali Dere ile prensip anlaşmasına vardı.

Göztepe'de, yeni sezon transfer çalışmaları Teknik Direktör Ekrem Dağ'ın raporu doğrultusunda devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sağ ve sol bek pozisyonlarında oynayabilen Tarık Çamdal ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, oluşan bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. Göztepe'nin, Lig'e bu sezon veda eden Altınordu'nun 30 yaşındaki sol beki Ali Dere ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ufak pürüzlerin kaldığı bu transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla 33 maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı veremedi.