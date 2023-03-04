İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Göztepe, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Spor Toto 1.

Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 25. hafta mücadelesinde Altınordu ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda dünkü Boluspor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise ilk bölümde 1'e 1 hücum çalışması ikinci bölümde ise dar alanda oyun yaparak günü tamamladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.