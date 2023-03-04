Göztepe, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 25. hafta mücadelesinde Altınordu ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda dünkü Boluspor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise ilk bölümde 1'e 1 hücum çalışması ikinci bölümde ise dar alanda oyun yaparak günü tamamladı.