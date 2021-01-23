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Göztepe, Anderson Esiti'yi kiraladı

Göztepe, PAOK’tan 26 yaşındaki ön libero Anderson Esiti’yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Göztepe, PAOK'tan 26 yaşındaki ön libero Anderson Esiti'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.


Devre arası transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Göztepe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Yunanistan'ın PAOK takımından Nijeryalı ön libero oyuncusu Anderson Esiti'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Göztepe, Esiti'ye "Hoş geldin" diyerek sarı-kırmızılı forma altından başarılar diledi.


Anderson Esiti, kariyerinde Portekiz ekibi Leixoes, Estroil, Gent ve PAOK takımlarında forma giydi.

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