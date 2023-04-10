Göztepe, Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak

Lig'in 32. haftasında yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.

Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla yükselişe geçen Göztepe, 31. hafta müsabakasında yarın saat 13.30'da Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 6 maçında Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor ve Samsunspor müsabakalarından 3 puanla ayrılırken, Boluspor ve Pendikspor ile ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, zorlu karşılaşmada play-off mücadelesindeki en önemli rakiplerinden birisi olan Ankara temsilcisini mağlup ederek kendini ilk 7 sıra içerisinde konumlandırmak istiyor. Ankara Keçiörengücü ise ligde 4 maçlık kazanamama serisini İzmir temsilcisi karşısında sonlandırıp üst sıralara yaklaşmanın planlarını yapıyor. Öte yandan ligin ilk yarısında Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazanmıştı.