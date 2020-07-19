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Göztepe Başkanı Sepil'den hakem tepkisi

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, takımının dün akşam Galatasaray’la oynadığı Süper Lig maçında hakem Koray Gençlerler tarafından iptal edilen gole tepki gösterdi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, takımının dün akşam Galatasaray'la oynadığı Süper Lig maçında hakem Koray Gençlerler tarafından iptal edilen gole tepki gösterdi. Sepil, “Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır?” dedi.


Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Ancak maçın skorundan çok hakem Koray Gençlerler'in kararları gündeme damga vurdu. Göztepe'nin 65. dakikada Napoleoni ile bulduğu gol, hakem Koray Gençerler tarafından faul gerekçesiyle iptal edilmişti. Gol öncesinde ceza sahasına orta yapan Halil Akbunar, sol ayağıyla topa vurduktan sonra rakibi Saracchi'nin ayağına istemsizce çarpmıştı. Gol sonrasında VAR'a giden hakem Koray Gençerler, golü iptal etmişti.



Sepil'den hakem tepkisi


Futbol camiasından birçok ismin tepki gösterdiği karara bir tepki de Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den geldi. Sepil, açıklamasında şu sözleri kullandı:


“Dün oynadığımız karşılaşmada maçın hakemi Koray Gençerler ve VAR hakemi Zorbay Küçük'ün verdiği bir kararla golümüz iptal edildi. Ben şimdi herkese bu kararla ilgili bir soru sormak istiyorum. Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır? Böyle bir karar verilmiş midir? Cevabının hayır olduğunu biliyorum. Bu tür kararlara imza atan sistemle Türk futbolunu nasıl geliştireceğimizi, nereye götüreceğimizi artık cesur bir şekilde tartışmak ve doğru kararların alınması adına çalışmak zorundayız.”

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