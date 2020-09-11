Göztepe Başkanvekili Talat Papatya: "Bitti bitecek diyebileceğimiz 3-4 transferimiz var"

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, yeni sezon öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Son zamanlarda Göztepe taraftarının yakındığı transfer konusunda da konuşan Talat Papatya, 7 senelik yöneticilik deneyiminde ilk defa imzayı atmadan transferini 'oldu' olarak gördüğü Sinan Bolat ve Fabri transferlerinin bazı sebepler dolayısıyla gerçekleşmediğini söyledi. Bu sebeplerin ise söz konusu futbolcuların diğer kulüpler görüşme halinde olması ve Göztepe'yi bekletmesi olarak biliniyor.

"Hiçbir oyuncu Göztepe'nin önüne geçemez"

Papatya, “Transferde gecikmiş gibi gözüküyoruz ama aslında kalede Sinan Bolat'ı hem de stoper Planic'i getirmiştik buraya. Şimdiye kadar hiç başımıza gelmeyen bir şekilde transferler gerçekleşmemiş oldu. O transferler olmuş olsaydı hiç geç kalmamış olurduk, daha rahat olurduk. Biz her şeyden önce Göztepe'yi düşünüyoruz. Hiçbir oyuncu Göztepe'nin önüne geçemez. Göztepe'nin bazı değerleri vardır. Bu değerlere uymadıktan sonra hiçbir oyuncuyu transfer etmeyiz. Bu oyuncularla da buna benzer bazı talepler oldu. Bu mevkilerdeki boşlukları doldurmak istiyoruz" dedi.

Pandemi ve finansal sıkıntılar transferi etkiliyor

Her mevki için görüştükleri alternatifli futbolcular olduğunu kaydeden Papatya, "Bu sene, pandemi sebebiyle her şey farklı olduğu gibi transferde de farklı yaşanıyor. Talip olunan oyuncuların dahil oldukları takımlarda ne yapacaklarını pek bilemiyor. O takımlarda önünü göremiyor. Bazı görüşmeler bu problem yüzünden uzuyor. Pandemi dolayısıyla futbolcular da yer değiştirmek istemiyor gibiler. Eskiden yeni maceraya atılma fikrini artık rahat yapamıyorlar. Bir de daha önce ülkemizde yaşanan olumsuz finansal ödeme koşullarının etkilerini de yaşıyoruz. Dünyada bilgiye artık çok kolay ulaşılabildiğinden futbolcular, bu sıkıntılardan haberdar oluyor ve aklında soru işareti oluşturuyor. Bu sıkıntılar bizim gibi kulüplerin transferde önüne engel olarak çıkabiliyor. Biz kontrat imzaladığımızda taraftar bonusumuz vardı. Stadımızdaki atmosfer bazen futbolculara bir bonus gibi geliyordu. Maalesef maçlar seyircisiz oynanacağı için bu avantajımızı da kaybetmiş olduk. Bu sene kontratlarda sunamadığım en büyük eksiklik seyirci bonusudur. Göztepe taraftarının önünde oynamak çok önemliydi” şeklinde konuştu.

"Bitti bitecek diyebileceğimiz 3-4 transferimiz var"

Transfer konusunda çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Papatya, "Hocamızın da açıkladığı gibi belli mevkilere futbolcular alacağız. Önümüzde 3-4 haftaya yakın bir süre var. Bu sene transfere en hazır olduğumuz sezondu. Geçen sezonu bitirdiğimiz hocamızla başlamamız bir avantajdı. Fakat gerek sezonun uzaması gerekse söylediğim sebepler planlı programlı düşündüğümüz transfer dönemini etkiledi. Biz elimizde geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Göztepe'mize en iyi şekilde hizmet edecek futbolcuları bulmaya çalışıyoruz. Kaleci, stoper, orta saha ve kanat mevkileri için görüşmelerimiz devam ediyor. Hiç kimse merak etmesin, her an bitmiş transferimiz olabilir. Kaleci konusunda ciddi anlamda çalışmamız var. Stoper ve orta saha konusunda da eli kulağında diyebileceğimiz görüşmelerimiz var. Bitti bitecek diyebileceğimiz 3-4 transferimiz var. Transfer süreci devam ediyor o yüzden 3 oyuncu alıp bitireceğiz diyemeyiz, daha fazlası için çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.