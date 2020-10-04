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Göztepe beraberliğe abone

Göztepe, Süper Lig’in 4.

Göztepe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak üst üste 3. beraberliğini aldı.


Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Göztepe, Başakşehir'e konuk oldu. Büyük çoğunluğunda Başakşehir'in topa sahip olduğu ve atak yaptığı maçta gol sesi çıkmadı. Göztepe, mücadelede rakip kaleye sadece 2 şut attı. Bu sonuçla Göztepe, 4 hafta sonunda puanını 5'e çıkarttı.



Üst üste 3. beraberlik


Ligin ilk maçında sahasında Denizlispor'u 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ikinci haftada deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1, üçüncü haftada sahasında Gaziantep FK ile 2-2 ve son olarak da bu hafta oynadığı Başakşehir deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı. Ligde mağlubiyet almayan İzmir ekibi, üst üste 3. kez sahadan beraberlikle ayrılmış oldu.



Taraftarlardan tepki


Sosyal medyada kulübün hesaplarına yorum yazan sarı-kırmızılı bazı taraftarlar, Teknik Direktör İlhan Palut'u oyuncu tercihleri ve değişiklikler konusunda eleştirirken, bazı taraftarlar ise oynanan kötü oyuna rağmen 1 puan almanın sevindirici olduğunu söyledi. Taraftarlar ayrıca, stoper Atınç Nukan'ın performansını överek 1 puan kazanılmasında büyük payı olduğunu ifade etti.

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