İhlas Haber Ajansı

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Göztepe, Beşiktaş'tan Hasic ve Emirhan'ı kiraladı

Göztepe, Beşiktaş’tan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ajdin Hasic’i ve 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş’ı 1 yıllığına kiraladı.

Göztepe, Beşiktaş'tan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ajdin Hasic'i ve 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş'ı 1 yıllığına kiraladı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları son günde de devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Beşiktaş'tan 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş ve 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ajdin Hasic'i 1 yıllığına kiraladı. İzmir temsilcisi, Ajdin Hasic'in sözleşmesine satın alma maddesini de ekledi.


Transferi resmi internet sitesinden duyuran Göztepe, genç futbolculara "Hoş geldin" diyerek, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

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