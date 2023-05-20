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Göztepe, Bodrum deplasmanında

Spor Toto 1.

Lig'in 38. haftasında Göztepe, yarın deplasmanda Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.


Göztepe, Lig'in 38. haftasında play-off mücadelesi veren Bodrumspor'la Bodrum Şehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesinde topladığı 59 puanla play-off hattının 6. basamağında yer alırken, Bodrumspor ise 61 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Bodrumspor'u mağlup ederek ligi 4. sırada tamamlayıp play-offlarda saha avantajını elde etmek istiyor. Yeşil-beyazlılar, mücadeleden puanla ayrıldığı takdirde normal sezonu 4. tamamlayacak. Öte yandan İzmir temsilcisi, Lig'de 13 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

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