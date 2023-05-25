Göztepe, Bodrumspor deplasmanında

Lig Play-Off 1. Turu'nda yarın Bodrumspor'a konuk olacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 1. Lig Play-Off 1. Turu'nda yarın Bodrumspor'la Bodrum Şehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, normal sezonu 60 puanla 7. sırada bitirerek ev sahibi avantajını kullanamazken, Bodrumspor ise topladığı 62 puanla ligi 4. tamamlayıp ev sahibi avantajını elde etti.

Bu iki takım arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan takım 1. Lig Play-Off 2. Turu'na yükselecek. Bu sezon oynanan iki maçta Göztepe İzmir'deki karşılaşmada 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı.